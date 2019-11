Regeringen kigger på fratagelse af pas fra fremmedkrigere

Meldingen kommer, på dagen hvor Tyrkiets indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauerne AFP og dpa skriver, at en dansker, der har kæmpet for den militante gruppe Islamisk Stat (IS), mandag vil blive sendt ud af Tyrkiet.

Rigsadvokaten bekræfter mandag formiddag, at man er i kontakt med de tyrkiske myndigheder.

- Vi kan bekræfte, at vi er i dialog med de tyrkiske myndigheder om en dansk statsborger dømt i Tyrkiet for terror. Vi har ikke yderligere kommentarer pt., oplyses det i en skriftlig meddelelse.

Ifølge den britiske avis The Guardian siger en talsmand fra Tyrkiets indenrigsministerium, at Tyrkiet har gang i forberedelser til at sende tre danske IS-krigere ud af landet.

Om udmeldingerne fra Tyrkiet har noget med sagerne, der behandles i Danmark lige nu at gøre, vides ikke.

Et flertal i Folketinget vedtog i begyndelsen af november et lovforslag, der gør det muligt administrativt at tage statsborgerskabet fra personer kategoriseret som fremmedkrigere.

- Reglerne blev lavet for at blive brugt. Det er ikke for sjov, vi hastebehandlede forslaget i Folketinget, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i en skriftlig kommentar.

- Regeringen vil gå langt for at undgå, at fremmedkrigere, der har vendt Danmark ryggen, vender tilbage til Danmark. Derfor er jeg tilfreds med, at reglerne nu bliver taget i brug, siger Tesfaye.

Tyrkiets indenrigsminister, Suleyman Soylu, meddelte i sidste uge, at man mandag ville begynde at sende IS-krigere til deres hjemlande - også selv om de skulle have fået inddraget deres statsborgerskab i de pågældende lande.

En amerikansk IS-kriger blev mandag som den første udvist af Tyrkiet.

Syv tyske IS-krigere ventes torsdag 14. november ligeledes at blive sendt ud af landet. Også 11 franske IS-krigere bliver gjort klar til at blive sendt ud af Tyrkiet. Det oplyser det tyrkiske indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

To IS-krigere fra Irland skal også udvises, lyder det.