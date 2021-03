Regeringen kigger på at hente børn i Syrien hjem uden mødre

Regeringen opretter en såkaldt taskforce, altså en arbejdsgruppe, som skal finde løsninger til at få børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre til Danmark. Uden deres forældre.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Støttepartiet Enhedslisten kalder det en syltekrukke. Partiet er ikke med i den politiske forståelse, da det mener, at det ikke kan lade sig gøre at hjemtage børnene uden deres mødre.

Det siger retsordfører Rosa Lund (EL).

- Børnene i disse lejre er i livsfare, og vi har allerede vendt alle paragrafer, i forhold til hvad der kan lade sig gøre.

- Det kan være, at Mette Frederiksen (statsministeren, red.) kender andre jurister, end vi gør, og som har en anden tolkning, så barn og mor godt kan skilles ad. Vi tror ikke på det, og derfor kan vi kun se dette som en syltekrukke, siger Rosa Lund.

I dag findes der allerede en myndighedsgruppe, som blandt andet ser på børnenes forhold i Syrien. Her sidder repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Senest 15. maj skal den nye arbejdsgruppe komme med løsninger.

Mens Enhedslisten kalder den nye arbejdsgruppe for en syltekrukke, så er regeringens to andre støttepartier - SF og De Radikale - med i den politiske forståelse.

Netop de tre støttepartier presser regeringen gevaldigt for at hjemtage de i alt 19 børn med dansk tilknytning. Børnene er fordelt på seks mødre.

Fra blå blok er Venstre, De Konservative og Liberal Alliance med i den politiske forståelse.

Især udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er under pres i øjeblikket i sagen. Støttepartierne kritiserer Kofods håndtering af sagen, hvor en lang række vurderinger fra efterretningstjenesterne blandt andet er kommet frem i medierne, før Folketinget er blevet orienteret.

- Det er klart for enhver, at vi kommer fra forskellige udgangspunkter i den her sag. Men det, vi alle har til fælles på tværs af standpunkter i forhold til forældrene, er, at vi gerne vil hjælpe børnene.

- Dét fælles ønske er vi nu blevet enige om at udmønte i en række tiltag, der kan hjælpe børnene både på kort og længere sigt, siger Kofod i pressemeddelelsen.

Hverken over for DR eller TV2 News kan Kofod garantere, at børnene ender i Danmark.

De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, hæfter sig dog ved, børnene nu kommer til Danmark. Det kan ikke blive anderledes, og mødrene bliver ligeledes retsforfulgt, siger den radikale leder.

Og selv om der allerede findes en myndighedsgruppe, så mener Sofie Carsten Nielsen, at der er nyt at komme efter med den nyoprettede taskforce.

- Forskellen er, at nu skal der handles. Det har regeringen forpligtet sig på. Man kan roligt sige, at den ikke selv var villig til det, men det er den nu blevet, siger Sofie Carsten Nielsen.

Regeringen har længe afvist at tage børnene hjem. Den ønsker nemlig ikke børnenes forældre til Danmark. Mødrene til børnene er rejst ned for at støtte den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) og har dermed vendt Danmark ryggen, lyder det.

Sofie Carsten Nielsen håber, at børnene kan komme til Danmark i 2021, men kan ikke sætte en dato på. Målet med arbejdet er, at børnene "kan komme til Danmark hurtigst muligt", står der i pressemeddelelsen.

I den udtaler SF's formand, Pia Olsen Dyhr, at "intet barn skal betale for sine forældres forbrydelser".

Allerede inden tirsdagens melding har Enhedslisten indkaldt Kofod i et samråd om sagen. Rosa Lund fastslår, at støttepartiet "bestemt ikke har fredet nogen".