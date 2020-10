99 procent af indholdet i finansminister Nicolai Wammens (S) store plan for grønnere indkøb i det offentlige druknede i nyheden om, at der fremover vil være to kødfrie dage i statslige kantiner.

Regeringen kaster kødbombe i coronatid

Står det til regeringen, skal alle statens kantiner fremover have to vegetariske dage om ugen. Forslaget er del af et stort, gennemarbejdet og langsigtet udspil om at gøre statens årlige milliardindkøb mere grønne.

Torsdag udløste finansminister Nicolai Wammen (S) et større politisk slagsmål med et forslag, der rammer noget af danskernes mest skattede: frokostpausen.

