Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er meget bevidst om, at det ikke er populært på Langeland, at regeringen har besluttet sig for at etablere Udrejsecenter Holmegaard på øen.

Regeringen kan selv bestemme udrejsecenters placering

Det har vakt kritik fra både lokale politikere og medlemmer af Folketinget, at regeringen vil placere et udrejsecenter på Langeland. Det skal huse op mod 130 kriminelle udlændinge, der er dømt til udvisning.

Blandt andet ytrede en enig kommunalbestyrelse i Langeland Kommune onsdag efter et hasteindkaldt møde, at man var "helt uforstående over for beslutningen".

- Regeringen har bare egenrådigt besluttet at placere landets mest forhærdede og kriminelle udlændinge midt i et lille lokalsamfund.

- På den måde saboterer regeringen det store arbejde, Langeland Kommune, vores borgere og virksomheder har gjort for at få en positiv udvikling, lød det i en skriftlig kommentar.

Det er imidlertid regeringen, der bestemmer, hvor udrejsecentret skal placeres, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet til Ritzau.

Regeringen skal med andre ord ikke ud og finde et flertal i Folketinget for at kunne finde et sted til udrejsecentret.

Langeland Kommune har brug for indtægter fra turisme, og for at flere bosætter sig på øen. Regeringens beslutning hjælper ikke på det ifølge kommunalbestyrelsen.

Det kommende Udrejsecenter Holmegaard i den sydlige del af Langeland skal huse enlige personer på tålt ophold samt udlændinge, der for eksempel er blevet udvist, fordi de er til fare for statens sikkerhed, eller fordi de har begået kriminalitet.

Også politikere på Christiansborg har udtrykt kritik af beslutningen om at placere udrejsecentret på Langeland.

SF's udlændinge- og integrationsordfører, Carl Valentin, sagde tidligere torsdag, at han efterlyser mulige alternative placeringer. Gerne i et område med flere ressourcer.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) sagde onsdag, at kritikken ikke kom bag på ham.

- Det er klart, at hvis man bor på Langeland, så synes man, Sydsjælland havde været en bedre placering.

- Og hvis man bor på Sydsjælland, så synes man, Langeland er en bedre placering, sagde han.

Mattias Tesfaye tager torsdag til Langeland for at tale med de lokale om beslutningen ved et borgermøde.

Det kommende udrejsecenter på Langeland skal være med til at mindske den utryghed på grund af kriminalitet, som naboerne til Udrejsecenter Kærshovedgård uden for Bording i Midtjylland længe har oplevet.

Regeringen har sagt, at den vil kigge på kompensation til erhvervsdrivende og borgere på Langeland, som ønsker at installere ekstra sikkerhed i deres hjem eller butikker, når de afviste, kriminelle udlændinge kommer til øen.