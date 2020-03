Regeringen kan fremover forbyde forsamlinger på mere end to

Det har Folketinget vedtaget med et bredt flertal sent tirsdag aften, da der blev stemt om en ændring af epidemiloven.

Fremover får regeringen mulighed for at forbyde forsamlinger på mere end to personer, hvis det bliver nødvendigt under udbruddet af coronavirus.

96 stemte for, mens ingen stemte imod.

Selv om hasteloven nu er vedtaget, er det ikke ensbetydende med, at det nuværende forsamlingsforbud bliver skærpet med det samme.

Lovændringen vil derimod give regeringen mulighed for hurtigt at kunne stramme reglerne på et senere tidspunkt, hvis det findes nødvendigt på grund af coronakrisen

Indtil nu har regeringen forbudt, at flere end ti personer er samlet ved et offentligt arrangement.

Mandag beredte statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at Danmark gradvist kan blive åbnet op om et par uger, når påsken er overstået.

Det kræver dog, at befolkningen fortsat agerer fornuftigt og blandt andet lader være med at samles i for store forsamlinger, da det kan øge smittefaren.

Der er ikke sundhedsfagligt belæg for at skærpe forsamlingsforbuddet, der er blevet indført for at dæmme op for coronasmitte.

Det har sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) erkendt i et svar til Folketingets sundheds- og ældreudvalg.

I svaret står der, at regeringen er "bevidst om, at der ikke nødvendigvis for hvert enkelt element i lovforslaget foreligger den sædvanlige sundhedsfaglige evidens".

I en række folketingssvar har ministeren desuden ikke udelukket det scenarie, at eksempelvis bedsteforældre og stedbørn kan blive omfattet af forsamlingsforbuddet, hvis regeringen vælger at skærpe det.

Det vil kunne forhindre bedsteforældre i at være sammen med deres børnebørn.

Forbuddet vil ikke gælde nærmeste pårørende. Det omfattede ifølge regeringens udkast til loven ægtefæller, faste samlevende, faste partnere, forældre, børn og søskende.