Regeringen indkalder til pressemøde om teststrategi

Regeringen og de danske sundhedsmyndigheder holder torsdag klokken 16 et pressemøde, der blandt andet vil give en status på en opdateret teststrategi.

Det oplyser Sundhedsministeriet.

På pressemødet vil regeringen være repræsenteret af justitsminister Nick Hækkerup (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Også direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, og direktøren for Statens Serum Institut, Henrik Ullum, vil være til stede sammen med Lisbet Zilmer-Johns, der er direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

I ministeriets indbydelse står der, at pressemødet vil give en status på epidemien, lokale nedlukninger og en opdateret teststrategi forud for næste fase i genåbningen.