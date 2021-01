Regeringen indkalder partiledere til corona-orientering

Folketingets partiledere er indkaldt til et orienteringsmøde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) klokken 14 torsdag.

De nuværende restriktioner, som skal holde coronasmitten nede, gælder til og med 7. februar.

De betyder blandt andet, at alle skolebørn i øjeblikket får hjemmeundervisning. Indkøbscentre og stormagasiner skal holde lukket, og det er eksempelvis kun dagligvarebutikker og apoteker, som må holde åbent.

Frisører, massører, tatovører, køreskoler og kosmetiske klinikker skal befolkningen også kigge langt efter i disse dage.

En del madlavning foregår formentlig i hjemmet lige nu, da også restauranter og caféer skal holde lukket. Der må dog gerne sælges takeaway.

Forsamlingsforbuddet er i øjeblikket på fem personer. Der anbefales desuden at holde to meters afstand til andre mennesker.

Det er uvist, hvad orienteringsmødet vil munde ud i. Tidligere har det ført til pressemøder senere på dagen, hvor ministre eksempelvis har fortalt om flere restriktioner.

Sundhedsmyndighederne har givet udtryk for, at skolebørn i 0.-4.-klasse er de første, som kan vende tilbage i skole, når restriktionerne skal lettes.

Eksempelvis sagde sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, lørdag, at netop de yngste elever står først i række til at slippe for restriktionerne og komme tilbage til den fysiske undervisning.

Både statsminister Mette Frederiksen (S) og Heunicke har dog tidligere på måneden indikeret, at befolkningen ikke skal regne med store lempelser til at begynde med.

Grunden til, at regeringen har meldt ud, at der ikke vil blive foretaget en stor genåbning af landet, er i høj grad den britiske coronamutation. Den hedder B117, som er mere smitsom. Den forventes at være den dominerende i løbet af februar.