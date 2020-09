Regeringen indgår aftale om coronakompensation til forældre

Aftalen skal hjælpe forældre, der bliver nødt til at opholde sig hjemme i en periode, mens deres børn venter på at få foretaget en coronatest.

Forældrene skal ifølge aftalen have ret til en kompensation, der ligger i niveauet for barselsdagpenge.

Jyllands-Posten beskrev tidligere torsdag, at et bredt politisk flertal vil hjælpe de mange forældre, som bliver tvunget til at være hjemme hos et barn, som er sendt hjem fra skole eller daginstitution på grund af en smittet kammerat. Og som derfor venter på at blive testet for coronavirus.

På grund af de stigende smittetal med covid-19 skal man nogle steder vente tre eller fire dage på at blive testet.

Det betyder, at nogle forældre kommer til at bruge deres ferie-, fri- og omsorgsdage i perioden, hvor de er hjemme hos børnene.