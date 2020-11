Regeringen indfører nyt statsligt kvalitetsmærke til fisk

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet. Det nye mærkat hedder NaturSkånsom.

Fiskekutteren må desuden ikke være længere end 17 meter, og fangstrejserne skal være korte, ligesom fiskeren skal bestå et kvalitetskursus, for at fisken kan få mærket.

Mærket møder opbakning fra Danmarks Naturfredningsforening, hvor præsident Maria Reumert Gjerding mener, at det kan få flere forbrugere til at stille krav til fiskerne.

- Vi har arbejdet for det her utroligt længe. Det er vigtigt, at vi får mulighed for at guide forbrugerne til bedre at kunne vælge fisk, der er fanget, så det ikke skader naturen. Og det er det, som det her mærke kan, siger hun.

- Som forbruger er man lige nu ret fortabt. Der er ikke en mærkningsordning, der er god nok. Det er den her, siger Marie Reumert Gjerding.

Hun fortæller, at meget fangst i øjeblikket sker med såkaldte bundtrawlere, hvor fiskeren trækker trawl hen over bunden, der efterlades ødelagt.

Hun håber derfor, at forbrugeren nu bliver påvirket af mærket, og begynder at vælge de fisk, der fanges bæredygtigt. Samtidig håber hun, at fiskerne følger med.

- Vi håber, at vi kan få endnu flere fiskere til at se en interesse i at passe bedre på naturen, fordi de så også sælger deres fisk, siger hun.

Ifølge Maria Reumert Gjerding er det ikke mange fiskere, der i øjeblikket kan leve op til kravene for at få mærket.

- Vi er utroligt langt fra i dag. Hovedparten gør det desværre på en måde, der er rigtig dårlig for fiskebestanden og naturen, så der er lang vej endnu.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er Danmark nu i front på området globalt.

Fiskeri- og fødevareminister Mogens Jensen udtaler i en pressemeddelelse, at mærket "sikrer høj kvalitet med respekt for fiskebestandene og havmiljøet".

- Vi kan købe alverdens grøntsager, kornprodukter og kød, hvor det tydeligt fremgår, hvis det er produceret bæredygtigt.

- Det skal selvfølgelig også gælde for fisk, og derfor er denne her ordning både tænkt som en støtte til forbrugeren, fiskeren og ikke mindst livet i havet, siger Mogens Jensen.