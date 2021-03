Regeringen holder pressemøde om coronastatus og teststrategi

Regeringen og de danske sundhedsmyndigheder holder torsdag klokken 16 et pressemøde, der blandt andet vil give en status på en opdateret teststrategi.

Det oplyser Sundhedsministeriet.

På pressemødet vil regeringen være repræsenteret af justitsminister Nick Hækkerup (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Også direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, og direktøren for Statens Serum Institut, Henrik Ullum, vil være til stede sammen med Lisbet Zilmer-Johns, der er direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

I ministeriets indbydelse står der, at pressemødet vil give en status på epidemien, lokale nedlukninger og en opdateret teststrategi forud for næste fase i genåbningen.

Hvad angår lokale nedlukninger, har Styrelsen for Patientsikkerhed torsdag oplyst, at alle skole og fritidsordninger i Brøndby Kommune lukkes midlertidigt. Det skyldes mange positive test i kommunen.

Også i et sogn i Ballerup Kommune har styrelsen meddelt, at alle skoler og fritidsordninger lukker på grund af mange positive test.

Hvad angår teststrategi, annoncerede statsminister Mette Frederiksen (S) i februar, at prisen for at genåbne var, at danskerne skulle vænne sig til at blive testet tit.

- Ganske givet et par gange om ugen, lød det i Berlingske.

I denne uge kunne man i et svar til Folketinget fra Nick Hækkerup (S) læse, at det ikke "for nuværende" var regeringens strategi, at alle danskere skal testes to gange om ugen.

Og i den aftale, der skal danne rammerne om genåbningen af Danmark, har regeringen i stedet opridset tre faser i den kommende teststrategi.

I første fase skal en gradvis genåbning "understøttes" af massiv testning med både PCR-test og de såkaldte kviktest - blandt andet som en del af at coronapas.

I anden fase bliver der tale om en mere målrettet testning, "hvor der er behov".

I tredje fase er der i højere grad tale om en test for at overvåge smitte i samfundet og eventuelle farlige mutationer af coronavirus. Her bliver fokus på stikprøver og test af spildevand.

Adspurgt til den del af aftalen har Nick Hækkerup i et skriftligt svar onsdag til Ritzau uddybet, hvornår de forskellige faser ventes at blive aktuelle.

- Fase 1 er den fase, vi står foran nu med en gradvis åbning af samfundet, hvor test vil være helt centralt som led i anvendelsen af coronapasset, skrev Nick Hækkerup.

- Fase 2 er forventeligt fra begyndelsen af sommeren, når vaccinedækningen er opnået i størstedelen af befolkningen, men hvor vi fortsat kan se et behov for test blandt andet i forbindelse med indrejse og større forsamlinger.

- Endelig har vi en fase 3, når der er tilstrækkelig vaccinedækning i befolkningen, og smitten formodes at være lav.