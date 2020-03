Regeringen har manglet klare meldinger fra sundhedsmyndigheder

Sundhedsminister glæder sig over, at Folketinget havde "is i maven" til at handle hurtigt på coronaudbrud.

De danske sundhedsmyndigheder burde have været bedre forberedt på coronaudbruddet, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag i P1 Morgen.

Ministerens kritik går specifikt på, at politikerne i begyndelsen manglede klare og entydige meldinger fra myndighederne om, hvordan man skulle sætte ind mod coronavirusset.

- Man kan konstatere, at hver eneste anbefaling, der er kommet fra sundhedsmyndighederne om at gøre noget, har vi leveret på fra Christiansborg, et enigt Folketing, siger Magnus Heunicke.

- Men vi har jo også - et enigt Folketing plus regeringen - bygget ovenpå, siger han.

Blandt andet vedtog Folketinget 12. marts en hastelov, som giver sundhedsministeren vidtgående beføjelser i forsøget på at inddæmme coronavirusset.

- Eksempelvis hasteloven, som blev vedtaget, mente sundhedsmyndighederne ikke, at der var evidens for, og at det var nødvendigt at gå så vidt på det tidspunkt. Men jeg er da meget glad for, at vi havde is i maven og det mod, der skulle til, for at handle, netop fordi tid er så kritisk en faktor.

- Det havde da været langt lettere at træffe beslutninger, hvis der var en entydig indstilling fra sundhedsmyndighederne om at gøre det.

Ifølge Berlingske har Verdenssundhedsorganisationen WHO flere end 20 gange advaret verdens sundhedsmyndigheder om coronavirus, mens de danske sundhedsmyndigheder manede til ro.

Så sent som tre dag før det første smittetilfælde i Danmark lød det fra læge i Sundhedsstyrelsen, Ane Just Orht, at der var "meget lille sandsynlighed for, at der kommer en person med sygdommen til Danmark".

Magnus Heunicke siger i P1 Morgen, at det også for ham lyder som mange advarsler, myndighederne har siddet overhørig.

- Vi havde en situation i Danmark, hvor vi havde en risikovurdering, som var lav, men hvor vi på trods af det var nødt til at handle og tage et politisk ansvar. Sådan skal det jo være, men det er jo lettere, hvis der er entydige indstillinger, siger minister.

- Her var indstillingerne tvetydige, og nogle gange tenderede de imod vores handlinger.

WHO's generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, er flere gange kommet med skrappe anbefalinger om at teste mere for coronavirusset.

Men den opfordring har ikke været møntet på Danmark, har Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, sagt.

Men det er ikke korrekt, siger Magnus Heunicke i interviewet.

- Jeg har været i direkte personlig kontakt med generalsekretæren netop for at spørge om det. Og det er ikke korrekt. Alle lande skal teste aggressivt, det er WHO's indstilling, siger minister.