Regeringen har fundet klimamålets første 41 procent

Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Styrelsen har regnet på, hvordan man forventer, at CO2-udslippet ser ud i 2030 med de tiltag, der indtil videre er lavet på området.

Og her er der altså skåret 8,2 millioner ton CO2-udslip fra. Ifølge ministeriet svarer det stort set til den årlige udledning fra alle danske person- og varebiler.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) understreger, at fremskridtet ikke betyder, at man hviler på laurbærrene.

- Vi er kommet langt på bare ét år, og vi er kommet længere end først antaget. Det er godt nyt - ikke mindst for klimaet, siger han i pressemeddelelsen.

Reduktionen i fremskrivningen er en smule større, end man antog i ministeriets analyse i 2020.

Her forventedes det, at man i 2030 ville have reduceret udslippet med 6,3 millioner ton CO2. Med andre ord havde ministeriet fundet 31,5 procent af de det CO2-udslip, der ifølge regerings plan skal være ude af det danske klimaregnskab i 2030.

Årsagen til at fremskrivningen er blevet bedre, skal især findes på gasområdet, skriver ministeriet. Gassen i Danmark bliver markant grønnere, fordi der bliver produceret mere biogas.

En mindre del af reduktionen skyldes desuden en teknisk nedjustering af den forventede udledning fra blandt andet lavbundsjorder og færre forventede udledninger fra el- og varmeproduktion.

Dan Jørgensen siger i pressemeddelelsen, at man fortsat arbejder på at finde reduktioner for at få et klimaneutralt samfund.

- Det er ikke nogen let opgave, og derfor er vi også allerede nu ved at se på, hvordan vi kan finde yderligere reduktioner, siger han.