Regeringen giver tilskud til virksomheder for at undgå fyringer

Aftalen er forhandlet på plads på rekordtid og skal afbøde de værste konsekvenser af udbruddet, der ventes at få store økonomiske konsekvenser for Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterer aftalen på et pressemøde søndag.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå at kaste Danmark ud i en økonomisk krise som følge af corona. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at holde dansk erhvervsliv og lønmodtagere så meget ude af krisen som muligt.

- Vi har meget stor forståelse for, at man vil sende medarbejdere hjem, men lad være med at fyre dem, siger hun.

Der gives en lønkompensation til funktionærer på 75 procent af den løn, virksomheder betaler medarbejdere, som må sendes hjem på grund af økonomisk nedgang som følge af corona.

For timelønnede er lønkompensationen på 90 procent.

For funktionærer er der et lønloft på 23.000 kroner, mens det for timelønnede er på 26.000 kroner. Det skal begrænse statens udgifter.

Det skyldes, at de er særligt truede af fyringer som følge af ordrenedgang, eller fordi de er ansat i for eksempel hotel- og restaurationsbranchen, mens funktionærer er anderledes godt stillet.

Aftalen gælder virksomheder, der står overfor at skulle fyre mindst 30 procent af medarbejderne eller mindst 50 ansatte.

Virksomhederne skal fortsat betale fuld løn i perioden. Aftalen indeholder et benspænd om, at de ikke må fyre nogle, mens der holdes på andre medarbejdere.

- Nogle er blevet fyret, og andre virksomheder påtænker det. Flere vil blive ramt de kommende dage, det er alvorligt, siger statsministeren.

- For mange er det ekstra urovækkende, at ingen kan sætte en slutdato på det her, det forstår jeg godt, siger hun.

Ordningen gælder frem til 9. juni med virkning fra 9. marts.

Aftalen blev historisk hurtigt forhandlet på plads lørdag aften og er en trepartsaftale mellem regeringen samt arbejdsmarkedets parter i form af lønmodtagere og arbejdsgivere.

Den skal godkendes af Folketinget, men det ventes at blive en formalitet. Flere partier har på forhånd udtrykt et behov for at afbøde konsekvenserne for lønmodtagere.

Det gælder også Venstre, som regeringen dermed har et flertal med.

Regeringen har allerede præsenteret to økonomiske hjælpepakker tidligere på ugen.