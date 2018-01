Regeringen giver ti provinsbyer nye uddannelsessteder

Mellem 500 og 1000 nye uddannelsespladser bliver nu drysset ud over Danmarkskortet af regeringen i etape to af udflytningen af statslige arbejdspladser.

Ti byer får uddannelsesstationer, hvor man kan tage dele af sin uddannelse. Det oplyser minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) til DR Nyheder.

Ifølge Sophie Løhde skal planerne give et kompetenceløft til hele landet.

- For regeringen handler det om at få uddannelsespladserne tættere på de unge for at bringe Danmark i bedre balance. Men også om at understøtte vækst og udvikling. Vi har store dele af Produktionsdanmark ude i landet, som skriger efter kvalificeret arbejdskraft, siger hun.

Eksempelvis kan man i Rønne på Bornholm med regeringens uddannelsesplan læse dele af sin uddannelse til datamatiker eller overbygningsuddannelsen i innovation og entrepreneurship.

De uddannelser befinder sig i dag i Kongens Lyngby nord for København.

I Kalundborg vil man fremover kunne læse dele af professionsbacheloren som bioanalytiker i stedet for i Næstved.

- Når vi derfor etablerer en ny uddannelsesstation ved siden af Novo Nordisk i Kalundborg, så er der selvfølgelig en mening med tingene, så er det fordi, at der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft, og det vil vi gerne understøtte, siger Sophie Løhde.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, mener, at regeringens plan er et godt grundlag at komme videre fra. Men han er samtidig bekymret for, om økonomien i tilstrækkelig grad følger med.

- Jeg ser gerne, at man kan få mere af sin fulde uddannelse rundt i hele landet, i stedet for at man skal tage ind til de store byer for at færdiggøre en uddannelse. Og så tvivler jeg på, om de penge, regeringen sætter af til det her, rækker til opgaven, siger han.

Også i Socialdemokratiet tager man som udgangspunkt positivt imod regeringens plan om at give provinsbyer uddannelsessteder.

Men landdistriktsordfører Magnus Heunicke (S) kalder det samtidig "et meget lille skridt".

- Det kommer samtidig med, at der er massive nedskæringer på præcis de samme uddannelser. Derfor skal regeringen gøre det her klogt. Det gør man kun, hvis man annullerer nedskæringer, siger han.