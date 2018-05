Regeringen giver milliard til kommuner som taber på udligning

- Da der ikke er et flertal i Folketinget for at lave en udligningsreform, så bliver kommunerne ramt meget hårdt og meget hurtigt, hvis ikke regeringen kommer med et tilbud.

- Det er en toårig overgangsordning, som skal give kommunerne tid til at forberede sig på, at de har mindre budgetter og dermed skal tilpasse deres udgiftsniveau fremadrettet, siger han.

27 af landets 98 kommuner står til at få en del af milliardbeløbet. Ordningen skal holde hånden under de kommuner, som bliver hårdest ramt og taber mest på grund af nye måder at bregne udligningen mellem kommunerne.

- Det er en ordning, som afbøder konsekvensen af, at Danmarks Statistik ændrer deres regler for, hvordan man opgør udlændinges uddannelsesbaggrund.

- Det har betydning for, hvor mange penge kommunerne får, og nogle kommuner vil blive ramt rigtigt hårdt af forandringerne, lyder det fra Kristian Jensen.

Tirsdag formiddag forventes regeringen af præsentere den nye overgangsordning på et møde med Kommunernes Landsforening.