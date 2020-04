Regeringen genåbner dele af sundhedsvæsenet efter påske

Det er regeringen sent mandag aften nået til enighed om med Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL) og De Praktiserende Læger (PLO).

Sundhedsvæsenet begynder at øge aktiviteten igen, når påskedagene er ovre.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Meldingen kommer, kort efter at Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har oplyst, at forhandlingerne om en genåbning af sundhedsvæsenet er brudt sammen.

- Når vi nu kan åbne mere op for sundhedsvæsenet igen, er det fordi, vi har opnået kontrol over coronavirusset i Danmark, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Vi havde gerne set en bred politisk aftale, men idet der ikke var politisk vilje til dette, går regeringen nu sammen med regionerne, KL og de praktiserende læger om at skrue op for aktiviteten i sundhedsvæsenet.

Regeringen har under udbruddet af coronavirus suspenderet patienters ret til at blive udredt inden for 30 dage og efterfølgende behandlet inden for yderligere 30 dage.

Men ifølge sundhedsministeren vil regeringen "afsætte de nødvendige midler til at sikre", at man kan arbejde sig hen mod at genindføre patientrettighederne.

Venstre og de borgerlige partier har kritiseret regeringen for ikke at fremlægge en konkret plan for, hvornår patientrettighederne kan genindføres.

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) understreger, at aftalen skal være med til at mindske den "pukkel" af behandlinger og operationer, som udbruddet af coronavirus har skabt.

- Første vigtige skridt er, at almen praksis nu vil se flere patienter og vurdere, hvem der har brug for en henvisning til hospitalet. Det sker allerede fra i morgen, siger Stephanie Lose.

- Samtidig vil vi i regionerne tage fat på den opgave, der venter, med at hjælpe de patienter, der som følge af Covid-19 har fået deres behandling udsat. Vi vil prioritere de patienter først, som ud fra en sundhedsfaglig vurdering, har mest brug for hjælp fra sundhedsvæsenet.

Formand for KL, Jacob Bundsgaard, oplyser, at kommunerne er klar til at genoptage opgaver med genoptræning og rehabilitering.

Der gøres også klar til mere aktivitet hos de alment praktiserende læger og opfordringen til borgerne er at kontakte deres praktiserende læge i samme omfang som tidligere.