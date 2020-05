Regeringen frygter at lukke smitte ind ved tidlig grænseåbning

Det siger justitsministeren under en spørgetime i Folketingssalen, hvor de øvrige partier har mulighed for at udfritte regeringens ministre.

Den danske regering vil ikke risikere at åbne landets grænser for tidligt. Ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) er der risiko for at starte nye smittekæder, hvis Danmark lukker turister ind.

Regeringen er tilbageholden på trods af, at den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, onsdag har sagt, at Tyskland er villig til at åbne grænsen til Danmark den 15. maj.

- Vi må ikke glemme, at hvis vi genåbner grænserne for tidligt, så risikerer vi at sætte den positive udvikling, vi har haft i Danmark, over styr, så dele af genåbningen i værste fald skal rulles tilbage igen, eller at vores sundhedsvæsen kommer under pres, siger Hækkerup.

Regeringen har aftalt med Folketingets øvrige partier, at den inden 1. juni vil komme med en melding om, hvad der skal ske med de lukkede grænser og rejserestriktionerne.

Men flere partier presser på for at få en tidligere afklaring. Også borgmestre fra en række jyske kommuner har rykket regeringen for svar af hensyn til turistsæsonen.

Venstres Ulla Tørnæs vil i salen vide, hvad det betyder, at den tyske indenrigsminister nu er villig til at åbne grænserne.

- Jamen, faktisk talte jeg med den tyske indenrigsminister om det her spørgsmål og vendte, hvorfor vi ser på situationen sådan, at vi synes, at vi skal have dialog om åbningen, men at vi også skal tage hensyn til, hvad det er for en smitte, der måtte være, siger Nick Hækkerup.

- Og at vi i øvrigt ikke kun kan have dialog med tyskerne, men også med de øvrige lande, der ligger omkring os, siger han.

Ulla Tørnæs spørger justitsministeren, hvad regeringen vil svare Tyskland på anmodningen om at åbne grænsen.

Til det svarer justitsministeren:

- Svaret er jo, at vi ikke ønsker at have grænsen lukket mere end højst nødvendigt, for det har jo store økonomiske konsekvenser.

- Men svaret er også, at det bliver vi nødt til at koordinere med de øvrige lande, som vi har lukket grænserne til, så vi sikre, at åbningen sker koordineret og forsvarligt.