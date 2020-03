Regeringen fremrykker mediestøtte til coronaramte medier

Flere medier er ramt af faldende indtægter på grund af coronakrisen.

De kan nu se frem til økonomisk hjælp fra regeringen, som står klar med flere hjælpende tiltag. Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Det ene tiltag er lavere krav til egenproduceret indhold for ikke-kommercielle, lokale radio- og tv-stationer.

Det andet tiltag er en fremrykning af 368,1 million kroner fra den årlige mediestøtte, som medierne i stedet kan få glæde og gavn af nu og her.

- Vi er enige om at sende 368 millioner kroner, som er afsat til dagbladene - både de lokale, regionale og de nationale - ud i dag, så de kommer så hurtigt som muligt ud, så de kan hjælpe likviditeten i mediehusene, som de mangler fra annonceindtægterne, siger kulturminister Joy Mogensen (S).

I og med at de 368 millioner kroner er hentet fra mediestøtten, er der altså ikke tale om udbetaling af nye penge.

Selv om der ikke er tale om nye penge, men bare en fremrykning af støtte, er kulturministeren sikker på, at pengene vil være en kærkommen hjælp for de medier, som lige nu kæmper med faldende annonceindtægter.

Hjælpen kommer, efter at det mandag ikke lykkedes for regeringen at lande en aftale med de andre partier for, hvordan man ville støtte medierne.

Her gik partierne utilfredse fra et møde, hvor Joy Mogensen ifølge flere kilder foreslog en hjælpepakke på 12,5 millioner kroner til distrikts- og ugeaviser.

Derudover skal kulturministeren have lagt op til at støtte lokale og regionale medier med 23 millioner kroner.

I pressemeddelelsen fra Kulturministeriet fremgår det, at regeringen fortsat er i dialog med partier om andre tiltag på medieområdet, der kan hjælpe de medier, der er særligt økonomisk udfordret på grund af coronakrisen.