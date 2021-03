Regeringen forventer at have digitalt coronapas klar til maj

Det digitale coronapas er en app på telefonen, hvor man kan fremvise, om man er vaccineret mod coronavirus eller for nylig har fået taget en test med et negativt svar.

Regeringen forventer, at et digitalt coronapas vil være klar til maj. Det fortæller finansminister Nicolai Wammen (S) til TV2 News.

I første omgang skal passet gøre det nemmere at tage på rejser, hvis et land for eksempel kræver en negativ test for at rejse ind.

Håbet hos erhvervslivet er, at passet også vil kunne bruges i forbindelse med koncerter eller fodboldkampe.

Appen vil for eksempel kunne bruges i billetkontrollen eller i lufthavnen.

Planerne om et digitalt coronapas blev offentliggjort i starten af februar. Dengang forlød det, at det ville være klar om tre-fire måneder.

Coronapasset bliver lavet i samarbejde med de to store erhvervsorganisationer Dansk Industri og Dansk Erhverv.

Hos Dansk Industri mener administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen, at der skal skrues op for hastigheden, så passet hurtigere vil kunne tages i brug.

- Vi skal tilbage til et liv og et samfund, hvor det er muligt at gå til koncert, i byen, i biografen og på festival. Vi skal have en reel genåbning af Danmark og verden, og vi skal benytte de værktøjer, der kan hjælpe til denne genåbning.

- Hastighed er afgørende - det skal gå hurtigere med at få udviklet et digitalt coronapas, siger han i en skriftlig kommentar.

Indtil passet er klar i maj, vil det være muligt at kunne fremvise sin coronastatus på sundhed.dk eller i appen MinSundhed.