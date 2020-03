Statsminister Mette Frederiksen (S) holder pressemøde om coronavirus. Hun annoncerer blandt andet, at det ikke længere vil være tilladt at samle sig til arrangementer, begivenheder eller aktiviteter med flere end ti personer.

Artiklen: Regeringen forbyder forsamlinger på over ti personer

Regeringen forbyder forsamlinger på over ti personer

Regeringen indfører forbud mod forsamlinger på over ti personer for at mindske udbredelsen af coronavirus.