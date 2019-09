Regeringen forbigår første mulighed for et udlændingeloft

I februar 2018 fremlagde Socialdemokratiet et stort udspil, hvor et centralt tiltag var netop sådan et loft. Det skulle "fastlægges på baggrund af forhandlinger mellem regeringen og kommunerne i forbindelse med de årlige økonomiaftaler", skrev partiet.

Regeringen forbigår første mulighed for at sætte et loft over, hvor mange ikkevestlige udlændinge Danmark kan tage imod.

På et pressemøde fastslog S-formand Mette Frederiksen, at målet var at "nedbringe antallet med ikkevestlig baggrund".

- Folketinget, landets kommuner og den siddende regering skal forpligte sig til at melde ud til danskere en gang om året, hvor mange vi effektfuldt kan integrere, sagde hun i 2018.

Men det kommer altså ikke til at ske i denne omgang. For selv om regeringen står midt i økonomiforhandlinger med kommunerne, er loftet ikke på bordet, oplyser udlændingeminister Mattias Tesfaye (S).

- Vi tager alting i den rækkefølge, vi synes er fornuftig. Og lige nu prøver vi at koncentrere os om det, vi synes er de aktuelle udfordringer. Vi kommer ikke bare til at rulle ud med al vores politik fra dag et, siger han til Jyllands-Posten.

Tesfaye understreger, at "det er fortsat vores ambition at indføre et loft for indvandring fra ikkevestlige lande".

- Men det er endnu for tidligt at sige hvornår, siger han.

Venstre kalder det bekymrende, at regeringen udskyder loftet.

- Regeringen vil lempe så mange steder, at vi risikerer, at antallet, der kommer til Danmark, vil stige markant. Derfor undrer det mig, at man ikke sætter en mekanisme i gang, der kan modvirke det, siger udlændingeordfører Mads Fuglede (V) til Jyllands-Posten.

Loftet vil ifølge S-udspillet fra 2018 være vejledende i første omgang. Det vil sige, at det godt kan overskrides. Mattias Tesfaye afviser at svare på, hvor loftet bør ligge.