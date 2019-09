Regeringen forbereder Danmark på brexit uden aftale

Regeringen nedsætter en særlig ministergruppe, som skal håndtere situationen omkring brexit.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) onsdag på et pressemøde om brexit.

Storbritannien forlader efter planen EU 31. oktober 2019. Herefter betragtes Storbritannien som et tredjeland i forhold til EU.

Der er stor risiko for, at Storbritannien forlader EU uden en aftale, lyder det fra Kofod.

- Vi kan ikke forberede alle konsekvenser, men vi kan forberede Danmark bedst muligt, siger han.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) tilføjer, at det er de små og mellemstore virksomheder, der kommer til at mærke brexit mest.

Når Storbritannien bliver et tredjeland i forhold til EU, får eksempelvis også Toldstyrelsen og Fødevarestyrelsen travlt, da alle varer og regler skal overholdes. Det siger skatteminister Morten Bødskov (S).

Handel mellem EU-lande er uden told og toldkontrol. Men hvis briterne forlader EU uden en aftale, skal virksomheder, der importerer varer fra eller eksporterer varer til Storbritannien, følge de generelle told- og skatteregler for handel med lande uden for EU.

Dermed lægges der told på varer til og fra Storbritannien, som i øvrigt skal kontrolleres af toldmyndighederne ved grænseovergange.

Den britiske regering under premierminister Boris Johnson har et forslag til en alternativ løsning for grænsen mellem Storbritannien og Irland. Men den vil endnu ikke fremlægge forslaget over for EU. Det rapporterer flere britiske medier.

Ifølge medierapporterne foreligger der et "nyt udkast til en brexit-plan".

- Men den vil først blive fremlagt formelt for EU's embedsmænd om et par uger, skriver mediet Politico Europe.

I Bruxelles siger repræsentanter for EU's ledelse, at EU venter på skriftlige udspil fra London, men at de ikke er kommet.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, der mødte Johnson mandag, siger, at der fortsat er en meget reel risiko for et brexit uden en aftale.

- Jo nærmere vi kommer 31. oktober, jo mere bekymret bliver jeg, siger Kofod.