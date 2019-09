Regeringen finder 100 millioner ekstra til ufaglærte

Dem vil regeringen gerne have i arbejde. Derfor foreslår den at afsætte 100 millioner kroner til en såkaldt opkvalificeringspakke.

- Det går godt i Danmark. Vi har en meget høj beskæftigelse, og vi har en meget lav ledighed. Der er desværre bare stadig mange, som ikke er en del af arbejdsfællesskabet, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Konkret har regeringen fire forslag i sin opkvalificeringspakke. De fokuserer på at uddanne flere ufaglærte og sikre faglært arbejdskraft til virksomheder.

Et af forslagene vedrører jobrotationsordningen. Med den kan offentlige og private firmaer i dag få tilskud, når ansatte deltager i efteruddannelse, og der samtidig ansættes en ledig som vikar for den ansatte.

Voksne med minimum to års erhvervserfaring kan dog kun tage enkeltstående kurser. De kan hverken påbegynde eller færdiggøre en erhvervsuddannelse gennem ordningen.

Regeringen vil bruge omkring en tredjedel af de 100 millioner kroner på en pulje, der giver kommunerne mulighed for at give tilskud til, at mere erfarne ansatte kan tage en hel erhvervsuddannelse som et jobrotationsforløb.

Målgruppen er medarbejdere, som er minimum 25 år og har mindst to års relevant erhvervserfaring.

- Vi har for eksempel brug for, at hjemmehjælperen i den kommunale hjemmepleje har lyst til at uddanne sig som sosu-assistent. Mens hun gør det, så skal der være mulighed for, at man med noget støtte kan hente en vikar ind, som i dag står uden for arbejdsmarkedet.

- På den måde får man både en helt ny ind på arbejdsmarkedet, samtidig med at man får opkvalificeret en, der allerede er på arbejdsmarkedet, sådan så vedkommende også har de rigtige kvalifikationer i fremtiden, siger Peter Hummelgaard.

Regeringens udspil indeholder også forslag om at afsætte midler til, at ledige kan tage grundforløb til erhvervsuddannelser, og at kontanthjælpsmodtagere får bedre uddannelsesmuligheder.

Pengene til udspillet kommer fra ubrugte midler fra to uddannelsespuljer, der udspringer af beskæftigelsesreformen.

Beskæftigelsesministeren mødes tirsdag med forligskredsen bag reformen for at drøfte udspillet.