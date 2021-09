Regeringen får hug for klimaplan: Sort nøl og skåltaler

Det er fint nok med anvisninger og køreplaner. Men hvad blev der af den konkrete handling? Og hvor langsomt behøver det at gå?

Sådan lyder det fra en bred vifte af Folketingets partier, efter at regeringen onsdag har fremlagt regeringens klimaprogram for 2021 samt 24 indsatser, der skal hjælpe med at opfylde reduktionsmålet på 70 procent.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) sagde tidligere onsdag, at regeringen senest i 2025 vil have truffet alle de beslutninger, der skal til, for at Danmark i 2030 kan have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent set i forhold til niveauet i 1990.

De Radikales klimaordfører, Rasmus Helveg Petersen, er utilfreds med tempoet i planen, som han kalder for "sort nøl".

- Når jeg siger nøl, er det fordi, det er helt unødvendigt, at vi skal vente til 2025 med at træffe de her beslutninger.

- Dermed bliver det sort, fordi regeringen kommer til at lade sort energi overleve længere end nødvendigt i vores system, siger han.

Blandt andet Dansk Industri og Dansk Erhverv har efterlyst hurtigere og konkret handling, hvilket Venstre er enig i.

- Problemet er, at det bare er overskrifter, siger klimaordfører Marie Bjerre (V) om regeringens plan.

- Der er ikke noget konkret indhold i de aftaler. Hvad skal der hentes i de konkrete aftaler, man har sat overskrift på?

- Så længe regeringen ikke er villig til at prioritere klimaet, så bliver det jo bare ved skåltaler. Det er først nu, det bliver svært, siger Marie Bjerre.

SF's klimaordfører, Signe Munk, forudser "klimapolitiske armlægninger" med regeringen.

- I SF er vi optaget af, at vi for en CO2-afgift får sat en pris i år og ikke først i 2022, som regeringen lægger op til. Vi vil også diskutere en flyafgift allerede i år.

- Så der er nogle af de konkrete elementer, som regeringen lægger op til, hvor deres køreplan ligger på ét tidspunkt, mens vi vil fremrykke dem, siger hun.

Klimaordfører Søren Egge Rasmussen (EL) mener, det er fornuftigt at genåbne aftaler med henblik på at finde flere reduktioner, sådan som klimaminister Dan Jørgensen sagde tidligere onsdag under præsentationen af klimaplanen.

- Der er rigtig mange ting, hvor vi skal passe på, at handlingerne ikke kommer for sent, derfor kan det være fornuftigt at genåbne aftaler, siger Søren Egge Rasmussen.

Rasmus Helveg Petersen mener, at klimaloven, som et bredt politisk flertal vedtog sidste år, og Klimarådet, som er regeringens rådgivende organ på klimaområdet, vil skubbe regeringen i en mere grøn retning.

Han peger på, at både erhvervslivet og befolkningen ønsker handling på klimaområdet.

- Jeg tror, at regeringen hen ad vejen kommer til at øge sine ambitioner.

- Men de skal drives til det, og det vil vi prøve at blive ved med, siger han.