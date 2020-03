Regeringen er klar til at se på større corona-hjælpepakke

Regeringen vil bringe et forslag fra Venstre om at udvide ordningen om lønkompensation videre og diskutere det med arbejdsgivere og fagbevægelsen på et i forvejen planlagt møde mandag.

- Jeg hilser Venstres forslag velkommen. Det vil jeg gerne drøfte med både dem og arbejdsmarkedets parter, der i en trepartsaftale har indgået den her aftale, siger han.

- Når flere end 10.000 virksomheder har søgt om lønkompensation, og når det allerede har reddet titusindvis af lønmodtageres arbejde, så kan vi se, at det virker. Men vi er ikke afvisende over for forbedringer.

Regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne aftalte 15. marts en ordning, der skulle hjælpe virksomhederne med at betale de ansatte løn, mod at de ikke udstak fyresedler.

Ordningen betyder, at staten betaler 75 procent af den ansattes løn - dog højest 23.000 kroner om måneden - hvis virksomheder hjemsender den ansatte i stedet for at give en fyreseddel.

For timelønnede er grænsen 90 procent op til 26.000 kroner.

Fra fagbevægelsens side hjalp man til ved at opgive fem feriedage. Aftalen gælder virksomheder, der ellers stod overfor at afskedige 30 procent eller mere end 50 ansatte.

Den aftale vil Venstre udvide, så muligheden for at få kompenseret de ansattes løn også delvist kan gælde dem, der ikke er hjemsendt, men stadig arbejder. Samtidig skal loftet løftes til 45.000 kroner.

- Jeg læser Venstres forslag, at man gerne vil gøre endnu mere for danske virksomheder end de knap 300 milliarder kroner, som vi allerede har rullet ud, og at man specifikt gerne vil gøre noget for de højtlønnede, siger Peter Hummelgaard.

Samtidig med at han vil tage Venstres forslag med til bordet, når ordningen skal evalueres af de tre parter mandag, varsler ministeren, at andre tiltag kan blive nødvendige.

- Der kan sagtens være nogle mere branchespecifikke problemstillinger. Der tror jeg ikke nødvendigvis, at vi er færdig med at lave tiltag, siger Peter Hummelgaard.