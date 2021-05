Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil onsdag morgen fortælle om regeringens planer for et nyt udrejsecenter. (Arkivfoto)

Regeringen er klar med plan for nyt udrejsecenter

Onsdag vil regeringen præsentere planer for nyt udrejsecenter for afviste asylansøgere.

Regeringen er på vej med nyt om et udrejsecenter for udlændinge.

Onsdag morgen klokken 09.30 er der pressemøde i Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvor regeringen vil præsentere planerne for et nyt udrejsecenter.

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse. Der står ikke mere om, hvad planerne konkret dækker over.

I øjeblikket er der et udrejsecenter på Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland, som i dag huser afviste asylansøgere, udviste kriminelle og personer på tålt ophold.

Regeringen har flere gange bebudet, at det ville komme med et udspil til et nyt udrejsecenter.

Naboerne til Kærshovedgård har oplevet, at der har været stigende kriminalitet i området.

Den tidligere VLAK-regering besluttede i 2018 at oprette et udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt.

De planer blev skrinlagt, da den nye regering overtog magten i 2019 - blandt andet med henvisning til, at det ville koste 750 millioner kroner at etablere centret.