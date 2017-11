Regeringen dropper plan om statslån til almene boliger

Realkreditinstitutterne skal fortsat varetage udlånet, men skal betale provision til staten af lånene. Til gengæld stiller staten garanti for udlånene, lyder det i en pressemeddelelse.

Regeringen er klar med en ny model for finansieringen af lån i den almene boligsektor, oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Regeringens planer var ellers i første omgang at omlægge den almene boligsektors lån fra realkreditlån til statslån. Det skulle medføre en besparelse.

Men planerne mødte både kritik internt i regeringen og fra realkreditinstitutterne, der stod til at miste en del af deres forretning.

Bankernes og realkredittens talerør herhjemme - FinansDanmark - gik til regeringen, og det førte til en "konstruktiv dialog", lyder det i pressemeddelelsen.

Finansminister Kristian Jensen (V) er godt tilfreds med aftalen, som er en bedre løsning for alle parter, siger han.

- Omlægningen og den medfølgende besparelse er et væsentligt element i næste års finanslov.

- Derfor er jeg rigtig godt tilfreds med, at vi nu har fundet en model, som giver en større besparelse for staten samtidig med, at realkreditinstitutterne beholder den opgave, de har indgående kendskab til, siger Kristian Jensen i meddelelsen.

Det oprindelige forslag om statslån blev fremført af regeringen i juni. Den første model, som regeringen så fremlagde i august, ville medføre en besparelse på syv milliarder kroner frem mod 2025.

Med den nye model kan der ifølge regeringen spares ni milliarder kroner frem til 2025.

Aftalen betyder, at realkreditinstitutterne skal betale en provision på 0,12 procent af hovedstolen til staten for at modtage statsgarantien, ligesom renten på de særlige almene realkreditobligationer er lavere end renten på realkreditobligationer.

Også finanssektoren er tilfreds.

- Efter konstruktive drøftelser har vi landet en ny model, der omfatter en statsgaranti for realkreditlån til almene boliger.

- Det er en god løsning for de almene boligforeninger, staten og den finansielle sektor, som vi er glade for, siger viceadministrerende direktør i FinansDanmark, Ane Arnth Jensen.

Aftalen gennemføres ved ændringsforslag til finansloven samt en ændring af lov om almene boliger, som kræver et politisk flertal i Folketinget, lyder det i pressemeddelelsen.