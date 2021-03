Regeringen drøfter vaccineproduktion med Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden bekræfter over for Berlingske, at der er "drøftelser med regeringen om mulighederne for at etablere en vaccineproduktion i Danmark".

Novo Nordisk Fonden er landets største erhvervsfond og råder over en formue på over 400 milliarder kroner.

Fonden har tidligere afvist, det vil give mening med statslig vaccineproduktion i Danmark, men åbner nu for, at det kan ske i samarbejde med det private erhvervsliv.

- Vi kan bekræfte, at vi har drøftelser med regeringen om mulighederne for at etablere en vaccineproduktion i Danmark. Vi kan ikke uddybe det yderligere for nuværende, siger Steffen Lüders, der er Senior Vice President i Novo Nordisk Fonden til Berlingske.

Statsministeren har på sociale medier forrige weekend skrevet, at regeringen har "oprettet et offentligt-privat partnerskab med vores danske life science-sektor for at afsøge muligheder for at etablere produktionskapacitet herhjemme".

Erhvervsministeriet oplyser nu i en mail til Berlingske, at regeringen blandt andet har drøftelser med Novo Nordisk Fonden.

- Vi har i den seneste tid haft drøftelser med life science-branchen for at få input til, hvilke forhold der skal belyses, så der er et godt grundlag for beslutninger om vaccineproduktion i Danmark. Jeg kan sige, at der i den forbindelse blandt andet er en dialog med Novo Nordisk Fonden, udtaler erhvervsminister Simon Kollerup (S) i en mail til Berlingske.

Han fortæller desuden til avisen, at regeringen i denne uge har et møde med erhvervsorganisationerne på life science-området for at få deres input til, hvordan Danmark kan få bedre adgang til vacciner.