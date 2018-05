Regeringen drøfter kinesiske lufthavne med landsstyret

- Vi har en løbende drøftelse med grønlænderne om det spørgsmål. Hvis der er sikkerheds- og udenrigspolitiske aspekter i det, så er det klart, at det er noget, rigsfællesskabet skal forholde sig til, siger Anders Samuelsen.

Tirsdag rejser Anders Samuelsen til Grønland.

Det sker i forbindelse med tiåret for Ilulissat-erklæringen fra 2008, der handler om, at USA, Rusland, Canada, Norge og Danmark vil løse problemer i Arktis fredeligt og i respekt for havretten på dansk initiativ.

Landsstyreformand Kim Kielsen fra det socialdemokratiske Siumut sagde i valgkampen, at Danmark burde blande sig udenom Grønlands lufthavne.

- Det synspunkt kender vi godt. Det er rigtigt i det omfang, at det ikke har sikkerheds- eller udenrigspolitiske aspekter. Men i modsat fald er det under Folketingets område, siger Anders Samuelsen.

Landsstyret har før afvist at skabe en investeringsfond med dansk deltagelse.

- Den tidligere regering i Grønland afviste, at det havde noget interessant for sig, siger udenrigsministeren.

Dansk Folkeparti mener, at regeringen skal sige klart nej til Kina. Det siger partiformand Kristian Thulesen Dahl.

- Det har sikkerhedsmæssige implikationer, hvis vi agerer på en måde, så kineserne får fodfæste ved at anlægge store infrastrukturprojekter som lufthavne, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Regeringen skal ud af starthullerne og meddele vores grønlandske venner, at vi ikke synes, at det er en god idé, at kineserne kommer ind og finansierer disse store anlægsprojekter.

Til gengæld skal Danmark tilbyde Grønland en "langt mere offensiv investeringsstrategi".

Spørgsmål: Kan sagen skade vores forhold til USA?

- Hvis rigsfællesskabet accepterer en stærk kinesisk involvering i disse store infrastrukturprojekter i Grønland, så bliver amerikanerne på et tidspunkt nødt til at reagere, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Det kan bringe Danmark i en rigtig træls klemme.