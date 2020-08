Finansminister Nicolai Wammen (S) var søndag aften med til at bære nogle af de trykte eksemplarer af regeringens forslag til næste års finanslov ind i Finansministeriet. Regeringen planlægger at køre med det højst tilladte underskud på de offentlige finanser næste år, fordi coronakrisen har taget en stor bid af Danmarks økonomi.

Regeringen budgetterer med milliardunderskud i finanslov

Regeringen er gået fra at budgettere med et overskud til et underskud på de offentlige finanser næste år.

Udgifterne til at håndtere coronakrisen har taget en stor luns af Danmarks økonomi, og det kommer til at fortsætte et stykke tid endnu.

Det fremgår af regeringens finanslovsforslag for næste år, som Ritzau har set.

Her kan man se, at regeringen budgetterer med et underskud på 0,5 procent af bnp, bruttonationalproduktet, på de offentlige finanser næste år.

I henhold til budgetloven er netop 0,5 procent af bnp det maksimalt tilladte underskud, der må være på de offentlige finanser.

Pengene skal være med til at finansiere velfærden i Danmark. Og de skal sørge for, at det er muligt at opretholde ambitionerne på for eksempel klimaområdet.

Her har et stort flertal blandt Folketingets partier indgået en klimalov, der blandt andet indeholder en CO2-reduktion på 70 procent i 2030 set i forhold til niveauet i 1990.

Finansminister Nicolai Wammen (S) havde allerede lørdag varslet, at regeringen ville blive nødt til at gå til budgetlovens grænser.

- Det vil sige, at vi dermed får et betydeligt milliardbeløb til vores rådighed, som vi ellers ikke ville have haft til at kunne sætte ind imod følgerne af coronavirus, sagde han lørdag til Ritzau.

I maj i år, da regeringen præsenterede Økonomisk Redegørelse, forventede man et overskud på 0,4 procent af bnp på de offentlige finanser.

På grund af udgifterne til coronakrisen er det tal blevet justeret, og det er ikke småpenge, det drejer sig om.

- Det svarer til en lempelse på 0,9 procent af bnp (i forhold til estimatet i maj, red.) eller cirka 21 milliarder kroner i forhold til det tidligere forudsatte, står der i finanslovsforslaget.

Finanslovsforslaget bliver mandag præsenteret ved et pressemøde i Finansministeriet.

Her vil den seneste udgave af Økonomisk Redegørelse også blive fremlagt.