Regeringen bruger ny lov mod IS-krigere

Det fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) fra Folkestolens talerstol tirsdag efter at være blevet kritiseret af formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl.

- På trods af at statsministeren siger, at de her mennesker ikke er velkomne, så ankom der en i går.

- Jeg synes, at det er fuldstændigt forrykt, at de her mennesker vender tilbage til det danske samfund og skal have advokater og lægehjælp.

- Så hvad gør regeringen konkret for at sikre, at der ikke kommer flere af dem på dansk jord, spurgte Kristian Thulesen Dahl.

Han spurgte derefter ind til nytten af den lov, der er indført for at fratage syrienkrigere deres statsborgerskab, hvis den ikke har stoppet den syrienkriger, der ankom mandag.

- Loven er taget i brug. Myndighederne er i gang med at bruge den lov. Jeg har ikke mulighed for at sige mere. Men loven er taget i brug - heldigvis, svarede statsminister Mette Frederiksen.

Hun erklærede sig også enig med Dansk Folkeparti i antipatien over for syrienkrigere.

- Jeg synes også, at det er helt forrykt, at vi overhovedet skal tage imod de her mennesker. Det er en understregning af, at nogle af de internationale spilleregler og konventioner, vi har underskrevet, nogle gange beskytter de forkerte.

- Det gør de internationale konventioner her. De beskytter ikke os andre. Og det kunne måske tjene til, at vi fik et mere nuanceret syn på hele konventionsspørgsmålet, siger statsministeren.

Statsministeren understregede også over for oppositionen og ikke mindst Dansk Folkeparti, at ganske mange syrienkrigere er vendt tilbage til Danmark de seneste år, og at det altså ikke var den første, der landede mandag.