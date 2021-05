Regeringen bøjer sig for støttepartier med klimadelmål

Regeringen har bøjet sig for støttepartiernes krav og har indvilget i et bindende delmål for reduktionen af drivhusgasser på 50-54 procent i 2025. Før forhandlingerne fredag havde regeringen spillet ud med 46-50 procent.

Det fremgår af en aftaletekst fredag indgået af regeringen, SF, De Radikale og Enhedslisten og bliver bekræftet af finansminister Nicolai Wammen (S).

- Vi er blevet enige om et klimadelmål. Det er et meget ambitiøst mål og et udtryk for, at vi har lyttet til hinanden, og at regeringen har imødekommet det meget stærke ønske, der har været fra støttepartierne, siger han efter forhandlingerne.

Et bindende delmål for 2025 er et krav i klimaloven, der har bundet Danmark til at reducere sin udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet fra 1990. Og at opnå klimaneutralitet i 2050.

Delmålet for en reduktion på 50-54 procent skal nu fastsættes ved lov og skrives ind i klimaloven. Før forhandlingerne blev der raslet voldsomt med sablerne fra støttepartierne, der ikke ville acceptere regeringens udspil til et bindende delmål.

Flere partiledere kaldte det uacceptabelt og uambitiøst.

- Man kan se på tallene, at vi har flyttet os i regeringen. Sådan kan man nogle gange blive overbevist om, at andre har bedre idéer end en selv, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

Formand for SF, Pia Olsen Dyhr, skriver i en kommentar:

- Nu har vi bundet regeringen til masten en gang for alle og sikret, at den grønne kurs er sat mod vores klimamål.

- Det betyder, at vi endelig får regeringen til at levere den akutte klimahandling, der er så hårdt brug for.

Klimaloven er indgået bredt i Folketinget. Men til forhandlingerne om et bindende delmål for 2025 var kun regeringen og dens støttepartier indkaldt. Det har vakt vrede hos både Venstre og De Konservative.

De Konservatives klimaordfører, Mona Juul, kaldte før aftalen det uacceptabelt, at partiet ikke var inviteret, mens Venstres klimaordfører, Tommy Ahlers, sagde:

- Hvis klimapolitikken pludselig skal være rent rød, frygter jeg for, at det betyder, at vi i stedet for jobvækst og erhvervseventyr skal skære ned og bare stoppe ting.

- Der må være en vilje til at gøre de her ting sammen og ikke bare med et smalt, rødt flertal, sagde Tommy Ahlers.