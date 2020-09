En del af de ventede CO2-reduktioner fra regeringens udspil til transportsektoren kommer fra, at flere ventes at tanke diesel og benzin i Tyskland. (Arkivfoto)

Regeringen beskyldes for fifleri med klimaregnskab

TV2 skriver, at dele af regeringens planlagte CO2-reduktioner frem mod 2030 bygger på, at flere vil tanke benzin og diesel i Tyskland. Og at udledningen dermed ikke vil ske i Danmark.

Det møder kritik fra en række partier, der kritiserer regeringen for at fifle med tallene og ikke lægge beregninger og forudsætninger ordentligt frem.

- Jeg synes, det lyder dybt bekymrende. Det kan godt være, at udledningen måske falder i Danmark, men hvis den stiger i Tyskland, er det ligegyldigt.

- Det er ikke en farbar vej at måle reduktioner på, siger klimaordfører for Enhedslisten Mai Villadsen til TV2.

Regeringen har lagt op til, at der i en kommende klimaaftale for transport skal reduceres en million ton CO2-udledning om året. Heraf skal 0,8 millioner ton komme fra grønnere brændstof. Det fremgår af den plan for transportområdet, regeringen lagde frem sidste uge.

160.000 ton kommer dog fra øget grænsehandel. Det skyldes, at man regner med, at benzin og diesel bliver dyrere i Danmark, og at folk derfor vil køre over grænsen for at tanke billigere brændstof, siger Skatteministeriet til TV2.

- Vi har jo ikke hjulpet klimaet, når man bare tanker på den anden side af grænsen. Jeg synes, det er vildt, at det er så stor en del af udspillet.

- Det er fint nok, at man regner, som man regner, men så skal man lægge det tydeligt frem, siger Venstres klimaordfører, Tommy Ahlers, til TV2.

Støttepartiet De Radikale er umiddelbart heller ikke imponeret.

- Regeringen gør sig skyldig i endnu en gang kreativ bogføring for at se ambitiøse ud uden rigtigt at gøre noget, der batter.

- Og det grænser til hykleri, når klimaministeren mange gange har sagt, at det jo ikke nytter noget at flytte udledning til udlandet, siger partiets klimaordfører, Ruben Kidde.

Han peger på, at det ikke er første gang, at støttepartierne er blevet overraskede over dele af regeringens klimaindsats.

- Jeg synes generelt, at regeringen fifler og putter med tingene, når de fremlægger deres udspil. Og de får rigtig lidt til at synes af mere, end det reelt er, mener ordføreren.