Regeringen beskyldes for at modarbejde EU-domstol

EU har flere gange dømt, at logning af et helt lands befolknings teledata er i strid med EU-retten.

Den form for registrering har blandt andet Danmark. Derfor ønsker justitsminister Nick Hækkerup (S) nu en såkaldt målrettet geografisk logning, og den ser ud til at kunne blive ganske omfattende.

Det fremgår af et svar fra Justitsministeriet til Information.

- Rigspolitiet skønner på det foreløbige grundlag, at teleselskaberne som følge af den målrettede geografiske logning vil blive pålagt at logge områder svarende til cirka 15-20 procent af Danmarks samlede landareal, oplyser ministeriet til Information om ordningen, der er en del af et nyt 222-sider langt lovforslag, som regeringen har sendt i høring.

Et areal, der i princippet vil kunne omfatte hele Sjælland, eller et areal svarende til Region Hovedstaden plus de syv mest folkerige kommuner - Aarhus, Aalborg, Odense, Vejle, Esbjerg, Randers og Viborg - hvor der i alt bor lidt over tre millioner mennesker.

- Man gør alt, hvad man kan for at modarbejde EU-Domstolen, der ret klart har sagt, at logning skal være undtagelsen og ikke hovedreglen. Hvis man har en målrettet logning, der måske omfatter halvdelen af befolkningen, så er det hovedreglen snarere end undtagelsen, siger Jesper Lund, der er formand for IT-Politisk Forening, til avisen.

Ifølge lovforslaget skal udbyderne under den geografisk målrettede model pålægges at indsamle trafikdata i områder på tre gange tre kilometer, hvor enten antallet af anmeldelser af lovovertrædelser eller antallet af dømte for lovovertrædelser er over halvanden gange landsgennemsnittet.

Lovovertrædelserne skal have en strafferamme på tre års fængsel eller mere og gælder altså alt fra simpel vold til drab og terror. Logningen af de enkelte områder besluttes for et år ad gangen.

Desuden skal udbyderne logge oplysninger i områder, hvor der blandt andet ligger ambassader, bro-, tunnel- og færgeforbindelser og busterminaler.

Den målrettede geografiske model ventes først at komme i spil om flere år, hvis lovforslaget bliver vedtaget i Folketinget. Først skal der blandt andet laves et it-udviklingsarbejde startende med en foranalyse, der ventes "tidligst" at foreligge i 2023.

Ifølge justitsminister Nick Hækkerup handler de nye logningsregler om at gå "så langt, som vi overhovedet kan inden for rammerne af EU-retten".

- Modellen med den målrettede geografiske logning skal netop være med til at sikre dette. Jeg havde personligt helst set, at vi kunne fortsætte med at logge, som vi gør i dag.

- Derfor synes jeg ikke, at 15-20 procent af Danmarks landareal er for meget. Tværtimod. Det skal jo ses i forhold til udgangspunktet på 100 procent, siger han i et skriftligt svar til Information.

Om den målrettede geografiske ordning overhovedet bliver aktuel handler også om trusselsbilledet mod Danmark.

Justitsministeriet lægger nemlig op til, at fortsætte med den generelle og udifferentierede logning så længe, at der er en "alvorlig trussel" mod Danmark.