Regeringen afviser DF-forslag om udrejsecenter på Grønland

Dansk Folkeparti har stillet et forslag i Folketinget om, at regeringen skal spørge Grønland, om man kan lægge et udrejsecenter for kriminelle og afviste asylansøger ved flådestation ved Kangilinnguit.

- Jeg er enig med forslagsstillerne om, at der skal findes en langsigtet løsning for udviste asylansøgere. Og at de skal rejse hjem, siger Mattias Tesfaye.

For nuværende ligger der et udrejsecenter ved Kjærshovedgård, hvilket sætter sit præg på lokalområdet. Mattias Tesfaye gentager i Folketinget, at regeringen er på vej med en løsning inden sommerferien.

- Jeg mener ikke, at løsningen er et udrejsecenter i Grønland. Og det er ikke en del af regeringens plan for at få flere afviste asylansøgere til at rejse hjem.

- Vi synes ikke, det er fornuftigt at lave et udrejsecenter I Grønland. Og som jeg har forstået det på hjemmestyret, deler de den holdning.

- Så vi ser ingen grund til at rette henvendelse til Grønlands nye Naalakkersuisut, siger Mattias Tesfaye.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, siger i salen, at hun savner argumenter imod at undersøge muligheden for et udrejsecenter på Grønland.

- Vi vil ikke trække noget ned over hovedet op grønlænderne. Men det undrer mig, at man ikke lige har tænkt tanken at spørge, siger hun og fortsætter:

- Det vil være svært at lave ballade i Grønland.

Mattias Tesfaye understreger, at man har en løsning på vej inden sommerferien. Og at man "ikke kan bilde Grønland ind, at det vil være en gave at få et udrejsecenter".

Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede, siger i salen:

- Vi har meget stor respekt for det grønlandske landsstyre. Så før man overhovedet kan begynde debatten, skal der komme et ønske fra Grønland.

- Derudover er idéen logistisk håbløs, ser dyr ud og ligner ikke en holdbar løsning.

Dermed støtter Venstre ikke forslaget, og der vil ikke være et flertal for at pålægge regeringen at undersøge muligheden.

Idéen får også en hård medfart fra Aaja Chemnitz Larsen, folketingsmedlem for det grønlandske parti Inuit Ataqatigiit:

- Jeg er drønærgerlig over indholdet i dette her forslag. Vi tager stærkt afstand fra denne her måde at tro, at man kan bruge Grønland som et sted, hvor Danmarks udfordringer med udlændinge kan løses.

- Det bliver et klart nej herfra, siger hun.

Den holdning deler Aki-Matilda Høegh-Dam fra Siumut, der også har hårde ord med på vejen til det.

- Vi støtter ikke forslaget. Måske Kangilinnguit virker fjernt og øde, hvis man kigger på Google Earth, men det er det ikke, hvis man kender området.

- Vi gjort lidt ekstra arbejde i forhold til forslagsstillerne og har kontaktet bygdeformanden. Han siger, at han er forarget og ærgerlig over forslaget, siger hun.