Regeringen afsætter to milliarder kroner til vækst og omskoling

Det oplyser finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde forud for finanslovsforhandlinger.

Regeringen vil afsætte to milliarder kroner til omskoling og opkvalificering af danskere, der har mistet deres job i coronakrisen. En del af pengene skal også gå til omstilling af virksomheder.

- Omskoling og opkvalificering skal hjælpe arbejdsløse med at finde en vej ind i nye brancher. Samtidig sikrer vi, at der er kvalificeret arbejdskraft til de tusindvis af nye grønne job, som vi forventer bliver skabt af den grønne omstilling over de kommende år, siger finansministeren.

Indsatsen tager udgangspunkt i lokale potentialer i de områder, hvor der er behov for omstilling.

Med indsatsen vil regeringen sikre, at Danmark undgår langvarige og geografisk afgrænsede konsekvenser af coronakrisen, oplyser Finansministeriet.

- Regeringens budskab er meget klart: Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at få virksomheder og arbejdspladser godt igennem coronakrisen, siger Nicolai Wammen.

Indsatsen vil være delt i to. Der vil både være initiativer målrettet områder med akutte omstillingsbehov og etablering af syv regionale vækstteams.

De syv teams skal komme med anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker, og hvordan vækst og beskæftigelse bedst kan styrkes.

Det er endnu ikke fastlagt, hvor de syv teams bliver oprettet, men Nicolai Wammen oplyser, at Nordjylland og Tårnby får vækstteams på grund af henholdsvis minkerhvervet og flybranchen.

Ifølge ham har tusindvis af mennesker mistet deres job på grund af faldet i flytrafikken.