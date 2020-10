Regeringen affejer blå bloks ønske om større covid-inddragelse

Blå blok gik samlet ind til aftenens forhandlinger med regeringen om hjælpepakker med et krav om, at hele Folketinget skal inddrages tidligere og mere regelmæssigt i regeringens coronahåndtering.

Derfor har DF også forladt forhandlingsbordet i Erhvervsministeriet mandag aften efter ganske kort tid. Forhandlingerne begyndte klokken 19.30.

- Det her var en total affejning. Vi sad der dårligt i en time, og så stod det klart, at kunne man ikke leve med den ramme, regeringen har udstukket, så havde man ikke noget at gøre i lokalet, siger Morten Messerschmidt.

Han understreger, at partiet muligvis var blevet, hvis regeringen havde imødekommet dem på kravet om, at alle fem ugers feriepenge skal udbetales, eller havde blødt op på kravet om, at restauranter skal lukke klokken 22.

Ud over DF har også Liberal Alliance forladt forhandlingerne klokken 21.30, skriver TV2.

Politisk leder Alex Vanopslagh mener ikke, at regeringen har nogen initiativer, der kan sætte gang i forbruget. Regeringen afviser eksempelvis at udbetale de sidste to ugers feriepenge, som der ellers er et flertal for i Folketinget, fortæller han til TV2.

Inden mødet fortalte Messerschmidt - på vegne af de øvrige blå partier, Venstre, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance - at blå blok ville møde regeringen med krav om at blive informeret tidligere om nye restriktioner samt orienteres om corona-situationen i Danmark hver 14. dag.

De øvrige partier sidder dog fortsat ved forhandlingsbordet klokken 21.45.

- Alle bakkede det op. Jeg tror bare, vi er de første, der tager konsekvensen af det, uden at kunne svare på de andre partiers vegne.

- Hvis de stadig har et håb om, de kan få nogle af deres mærkesager igennem, så ønsker jeg dem held og lykke, siger Messerschmidt.

En enigt Folketing vedtog i foråret en række vidtrækkende love, der har give regeringen vide rammer til at handle i forhold til covid-19.