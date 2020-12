Regeringen åbner for coronaprioritering i kommunerne

Regeringen giver kommuner lov til at slække på krav på ældre-, social- og sundhedsområdet, hvis coronapres kræver det. Det sker med en nødbekendtgørelse, der kommer inden for kort tid, oplyser Sundhedsministeriet i en mail.

Kommunerne får lov til at fravige kravene fra den 24. december til den 1. marts.

- (Bekendtgørelserne, red.) giver kommunerne mulighed for at fravige visse regler om rettigheder, hvis en række betingelser er opfyldt, for at kunne prioritere pleje- og personalekapacitet i forbindelse med håndtering af covid-19, skriver Sundhedsministeriet.

Den nye bekendtgørelse vil eksempelvis tillade kommunerne at flytte personale til der, hvor der er størst behov, sætte forebyggende behandlinger på pause eller skære ned på rengøring i en periode.

Ministeriet understreger, at kommunerne kun kan fravige eller se bort fra kravene, hvis kræfterne bliver brugt på "livsnødvendige, kritiske og akutte støttebehov", kommunerne løbende vurderer beslutningen og foretager en "konkret og individuel" vurdering.

Det har været et ønske fra Kommunernes Landsforening, KL, at kommunerne fik muligheden for at tage hurtige forholdsreglerne, hvis antallet af smittede med covid-19 truer med at få systemet til at kollapse.

- Det er vi rigtig glade for, da det vil give bedre muligheder for at få puslespillet til at gå op i en situation, hvor kommunerne for alvor begynder at mærke presset på grund af det stigende smittetal.

- Vi ved endnu ikke, om nødbekendtgørelserne skal i brug alle steder og på alle områder, men nu har vi dem, hvis presset vokser yderligere, skriver formand for KL Jacob Bundsgaard i en kommentar.

Kommunerne har håbet, at der også ville blive lavet en lignende ordning inden for dagtilbud, men det er ikke sket.

Både regioner og kommuner er kommet under pres, i takt med at smitten med covid-19 har spredt sig markant i efteråret. Siden 1. december er antallet af indlagte med covid-19 mangedoblet til 723.