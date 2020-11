Regeringen: V's finanslovsforslag er en hån mod coronaledige

Det siger Christian Rabjerg Madsen, finansordfører for Socialdemokratiet, efter at Venstre har præsenteret sit udspil til næste års finanslov.

Udspillet indeholder blandt andet et forslag om at lette skatten for borgere og virksomheder med over to milliarder kroner i 2021.

Ifølge Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen vil skattelettelser skaffe flere mennesker i arbejde. Men det er Christian Rabjerg Madsen ikke enig i.

- Jeg kan forstå på Venstre og Jakob Ellemann, at de mener, det er nødvendigt at sætte skatten ned, for at folk ønsker at gå på arbejde.

- Det synes jeg, man skulle tage til Kastrup og fortælle de mennesker, der har mistet deres arbejde i lufthavnen. Altså at det skyldes, at skatten er for høj.

- Det er nærmest en hån mod de mennesker, som på grund af corona har mistet deres arbejde, siger Christian Rabjerg Madsen.

Da regeringen i slutningen af august præsenterede sit eget forslag til næste års finanslov, var der blandt andet et forslag om at oprette en såkaldt krigskasse på "et pænt milliardbeløb". Pengene fra den skal bruges til at stimulere dansk økonomi under coronakrisen.

Christian Rabjerg Madsen mener, at krigskassen sammen med eksempelvis store investeringer i grøn omstilling og opkvalificering af mennesker er bedre løsninger til at øge beskæftigelsen end skattelettelser.

- Det er ikke skatten, der er årsag til, at mennesker har mistet deres arbejde i Danmark det seneste år. Det er på grund af corona.

- Derfor er vores vigtigste opgave med finansloven at bekæmpe arbejdsløshed.

- Det gør vi blandt andet med krigskassen, som sikrer, at vi har mulighed for at holde hånden under eksporten, og det gør vi med vores massive investeringer i den grønne omstilling, så vi skaber nye job.

- Det er den vej, regeringen ønsker at gå, siger Christian Rabjerg Madsen.

Venstres udspil kommer på et tidspunkt, hvor regeringen forhandler med Folketingets partier om næste års finanslov.

Ifølge politisk kommentator Hans Engell er der ikke meget, der tyder på, at Venstre får indflydelse på næste års finanslov.

Han regner i stedet med, at der snart bliver lavet en finanslovsaftale mellem regeringen og dens støttepartier.

- Venstre har fremlagt sit finanslovsforslag mest for at vise, at der er et alternativ til regeringens vej.

- Venstre har skyldt at lægge noget på bordet om, hvad de selv vil, og ikke bare kritisere regeringens udspil. Det er det, de gør, siger Hans Engell.

Hvis der bliver lavet en finanslovsaftale i forbindelse med de igangværende forhandlinger, så skal den vedtages inden årets udgang.