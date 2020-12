Regeringen: Slag til dansk økonomi bliver mindre end frygtet

Konkret forventer regeringen en nedgang i bruttonationalproduktet, bnp, på 3,8 procent i år. I september var der ventet et fald på 4,5 procent.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Selv om der nu ventes et lidt mindre slag til dansk økonomi i år, vil faldet stadig været det største siden finanskrisen i 2009.

Til gengæld ventes 2021 at byde på en vækst på 2,8 procent, hvilket er lavere end den tidligere spådom på 4,2 procent.

Det er anden gang, at regeringen justerer sin prognose opad.

I august var forventningen, at 2020 ville byde på en tilbagegang på 5,25 procent i dansk økonomi.

Men det er gået bedre end ventet, og efter nedlukningen i foråret er dansk økonomi kommet hurtigere til hægterne, end de fleste økonomer havde forventet.

Det har betydet, at markant færre end ventet har mistet jobbet under coronakrisen.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet er ledigheden steget med 25.000 siden starten af marts, men det er en markant forbedring fra juni, hvor ledigheden var steget 55.000.