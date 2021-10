Regeringen: Ordblinde voksne skal findes og hjælpes

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger, at systemet tidligere har været for dårlig til at opspore og hjælpe ordblinde.

Derfor er der mange, der først som voksen finder ud af, at de er ordblinde. Og måske har de endda ikke fået det slået fast endnu.

- Det er helt forfærdeligt, at vi har haft børn og unge igennem et skolesystem, som nu er blevet voksne, og på intet tidspunkt var der nogen, der fandt ud af, at de var ordblinde, siger hun.

- Jeg synes, man skylder at få afklaret, at det var dét, der var udfordringen, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Regeringen vil nu gå i dialog med arbejdsmarkedets parter om, hvordan man bedst opsporer og hjælper de voksne ordblinde.

- Når man kommer ud på arbejdspladsen, gør det en kæmpe forskel. Det ved vi fra sundhedskampagner, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun peger på, som eksempel, at mange ikke får taget sig sammen til at gå til lægen:

- Men hvis sundhedstjek kommer til medarbejderne, sker der pludselig noget, siger ministeren.

På samme måde vil regeringen have hjælpen til voksne ordblinde ud på arbejdspladserne som et tilbud og en mulighed til medarbejderne.

Når de voksne ordblinde på arbejdsmarkedet er fundet, vil de blive tilbudt skræddersyet ordblinde-undervisning.

- I virkeligheden er det dén undervisning, de skulle have haft for mange år siden, mens de gik i skole, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ifølge ministeren er det ikke for sent af blive hjulpet som voksen.

- Jeg oplever, at det er en stor lettelse for de voksne, der finder ud af, at det var ordblindhed, der var årsagen til, at det var så svært at gå i skole, siger hun.

Hvordan opsporingen og hjælpen konkret skal strikkes sammen, vil regeringen tale med arbejdsmarkedets parter om.

Pernille Rosenkrantz-Theil peger på, at syv til otte procent af en årgang lider af ordblindhed. Og at meget få i gruppen af 30-64-årige er blevet screenet for ordblindhed.