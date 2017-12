Regeringen: Flere forskere skal vinde nobelpriser

Det er et af målene i den strategi for forskning og innovation, som regeringen præsenterer på et pressemøde tirsdag.

Regeringen vil have mere forskning på nobelprisniveau. Og det skal på sigt resultere i flere nobelpriser til Danmark.

- Danske forskere er i dag blandt de mest citerede i verden. Men den internationale konkurrence er benhård, og hvis Danmark skal være en forskningsnation i den absolutte verdenselite, skal vi blive endnu bedre, end vi er i dag, hedder det i strategien.

Det er regeringen og partierne i Folketinget, der sidder på pengekassen, og den bliver umiddelbart ikke åbnet mere på klem i forhold til målsætningen fra 2006 om, at der årligt skal afsættes mindst 1 procent af bruttonationalproduktet (bnp) til forskning og udvikling.

På grund af væksten i samfundet er beløbet dog i kroner og øre vokset fra 15 milliarder i 2006 til 22,2 milliarder i 2018, selv om procenten af bnp er uforandret.

Forskningsmiljøerne nyder ifølge regeringen samtidig gavn af, at de private fondes øger deres finansiering af forskning.

- Det giver fantastiske muligheder for at udføre mere forskning af højeste kvalitet, men det stiller også universiteterne og samfundet over for nye strategiske valg.

- Investeringerne giver samlet set et solidt fundament for dansk forskning og innovation. Et ambitiøst investeringsniveau kan imidlertid ikke stå alene.

- Derfor lancerer regeringen denne strategi, der opstiller to overordnede mål for forsknings- og innovationspolitikken: Dansk forskning skal være af højeste internationale kvalitet. Og forskningen skal gøre mest mulig gavn i samfundet, hedder det i udspillet.

Her opstiller regeringen den ambition, at "hele bredden i dansk forskning skal være af høj international kvalitet, samt at de bedste af vores forskere og universiteter skal udføre forskning i en kvalitet, der kan måle sig med de allerbedste i verden".

- Toppen af dansk forskning skal med andre ord op på Nobelpris-niveau. Vi skal arbejde for, at flere forskere i fremtiden kan hente Nobelpriser hjem til Danmark, hedder det i udspillet.

Regeringen vil samtidig styrke indsatsen for, at forskningen kan gøre mest mulig gavn i samfundet. Her vil regeringen blandt andet styrke den teknologiske forskning i Danmark.

Den nye strategi for forskning og innovation bliver præsenteret på et pressemøde i Rebild Bakker tirsdag.

Regeringen vil "inden for den nærmeste fremtid" følge strategien op med en strategi for Danmarks digitale vækst og en vækstplan for life science.