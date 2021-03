Regeringen: Færre og færre coronatest i løbet af 2021

Regeringen vil fremlægge en strategi for brug af test for resten af året. Den tager udgangspunkt i tre faser.

Borgere i Danmark skal forvente at blive testet for coronavirus mindre og mindre i løbet af resten af 2021.

Første fase er under den planlagte gradvise genåbning, hvor der fortsat vil blive testet "massivt" med både pcr-test og lyntest. Det sker som en del af coronapasset, der skal give adgang til eksempelvis frisører og restauranter.

I anden fase forventes testningen at blive målrettet efter, hvor der er behov for det.

Den sidste og tredje fase forventes at indeholde tilfældigt udvalgte stikprøver for at overvåge epidemien.

Her skal test "først og fremmest være en afgørende del af epidemiovervågningen herunder i forhold til mutationer, smittespredning, med videre", lyder det.

Fase tre vil også blive understøttet af eksempelvis spildevandsovervågning, der lige nu undersøges i et forsøg på Bornholm.

Det fremgår dog ikke, hvornår der forventes at gå fra fase ét til to og fra to til tre.

Strategien adskiller sig fra tidligere meldinger fra regeringen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) varslede 13. februar i et interview med Berlingske, at danskerne skulle gøre sig klar til at lade sig teste tit i forbindelse med genåbningen af det danske samfund.

- Man skal vænne sig til, at det at blive testet tit - ganske givet et par gange om ugen - er en fundamental del af strategien for at have et mere åbent samfund end i dag, sagde hun dengang.

Det kom dog frem mandag, at det ikke længere er regeringens strategi.

I et svar til Folketingets sundhedsudvalg oplyste justitsminister Nick Hækkerup (S), "at det ikke på nuværende tidspunkt er regeringens strategi at teste alle danskere to gange om ugen".