Regeringen: Eks-forsvarsfolk med plejeerfaring bør melde sig

Forsvarsminister vil gerne have register over tidligere forsvarsfolk med sundhedsuddannelser.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) opfordrer personer, som har en fortid i Forsvaret og her har fået sundhedsfaglige uddannelser, til at melde sig til Forsvarsministeriet.

Det siger hun på et pressemøde onsdag.

- Vi beder de personer, der har en sundhedsfaglig uddannelse og har været i Forsvaret, om at registrere sig på Forsvarsministeriets hjemmeside, siger hun.

- I hver eneste deling har der været en sanitetsmand, som har haft et højt niveau af uddannelse.

Adspurgt, hvorfor disse personer er særligt interessante, fremhæver forsvarsministeren, at de er trænet i at arbejde i en krisesituation.

- De er vant til at kunne navigere i kommandostrukturer. Derfor er de på alle måder interessante, siger hun.

For nuværende skal de pågældende ikke bruges til en specifik opgave, lyder det fra Trine Bramsen.

- Vi må håbe, at vi ikke får brug for denne bagkæde. Men vi vil gerne vide, hvem de er. Det har vi ikke et register over, og det vil vi gerne have, siger hun.

På Forsvarsministeriets hjemmeside kan man registrere sig, hvis man har fået en sundhedsfaglig uddannelse i forbindelse med et tidligere ophold i Forsvaret.

Klokken 15.30 onsdag er det dog endnu ikke muligt at melde sig.

- På grund af tekniske problemer er det endnu ikke muligt at tilmelde sig registret. Vi arbejder på højtryk for at løse problemet. Følg løbende med på siden her, står der på siden.

Af siden fremgår det, at hvis de som melder sig skulle blive kaldt ind - hvilket ikke er sikkert - vil det "i første omgang" foregå på frivilligt basis.