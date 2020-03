Regeringen: Corona kommer før klima, udligning og pension

Regeringen havde store planer for det politiske forår på Christiansborg. Men det bliver svært at holde tidsplanen, efter corunavirus og efterfølgende lukninger af skoler og butikker har lammet Danmark.

Det erkender finansminister Nicolai Wammen (S). I forbindelse med præsentationen af den store hjælpepakke til virksomhederne siger han:

- Lige nu bruger vi næsten alle kræfter på at komme igennem coronavirussen. Det betyder ikke, at der ikke er vilje til at se på udligning og klima. Dem vil vi komme til i den kommende tid, siger Nicolai Wammen.

Regeringen har forsøgt at fortsætte klimaforhandlingerne via Skype-forbindelse. Også i forhold til udligning er der et stort ønske om at kunne levere en aftale til gavn for kommunerne. Men det er svært i den nye corona-virkelighed.

På pressemødet torsdag erkendte flere af partilederne, at omfanget af effekten på det danske samfund er kommet bag på dem. For to uger siden ville ingen have forestillet sig, at Folketingets partier samlet skulle love omkring 100 milliarder kroner i hjælp til erhvervslivet, lyder det blandt andet fra Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen.

Partilederne har forhandlet igennem aftenen og natten for at indgå torsdagens aftale. Fra både finansministeren og partilederne lyder det samstemmende, at man forventer at skulle tage flere initiativer i den kommende tid.

- Den udfordring, vi står i lige nu, er så stor, at den kræver alle kræfter. Men det betyder ikke, at vi ikke vender tilbage den øvrige dagsorden senere, siger Nicolai Wammen.