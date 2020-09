Regering vil tvinge afviste asylansøgere til covid-test

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil fremlægge et lovforslag, der skal gøre det muligt at tvinge afviste asylansøgere til at blive testet for covid-19, hvis de påstår smitte for at undgå at blive hjemsendt.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

- Det er et problem. Jeg har fået at vide, at nogen nægter at lade sig teste. Og så kan vi ikke få dem om bord på flyene, fordi der er flyselskaber og nogle lande, der kræver end negativ test, for at tage dem ind.

- På den måde kan afviste asylansøgere undgå at blive hjemsendt. Det duer ikke, så jeg har et behov for at få vedtaget dette her i Folketinget, siger Mattias Tesfaye.

Ministeriet oplyser, at man ikke har tal for, hvor mange det er sket, at en afvist asylansøger har nægtet at lade sig teste for at undgå en hjemsendelse.

Samlet viser statistik fra politiet, at 1072 afvist asylansøgere ved udgangen af juli var i "udsendelsesposition". Til og med juli i år er 777 blevet udsendt af Danmark.

Der er tale om et markant fald siden marts og april, hvor udbredelsen af covid-19 globalt fik flyselskaber til at lukke for flyvninger og lande verden over begyndte at have markante indrejserestriktioner.

Mattias Tesfaye mener ikke, at det er for voldsomt at tvinge folk til at lade sig teste.

- Man kan sige, at i virkeligheden kan vi andre jo også blive pålagt at få en test. Det er en del af epidemiloven.

- Og vi kan på andre område pålægge undersøgelser. Så det er ikke nyt for os at gribe til lidt hårdhændede metoder.

- Heldigvis foregår langt det meste frivilligt, fordi alene truslen om, at man kan blive pålagt test gør, at folk lader sig teste frivilligt, siger Mattias Tesfaye.

En tvungen test vil involvere fiksering og så tvangsindføring af en vatpind i mundhule og næse. Udlændinge- og integrationsministeren mener ikke, at man bør vente, til covid-19 er væk og så undgå det indgreb.

- Det kan tage lang tid, før covid-19 er væk, og jeg ved ikke, hvornår lande vil begynde at tage folk ind uden en negativ test. Det er en enorm prioritet for regeringen at få afviste asylansøgere hjem.

- Det koster 1000 kroner om dagen at have dem, og så ødelægger det retfærdigheden i systemet, hvis man bare kan nægte at lade sig teste og så ikke bliver sendt hjem, siger han.

I 2019 blev 2826 afviste asylansøgere hjemsendt, mens tallet i 2018 var 2747.