Regering vil se om droppet vaccine kan tilbydes borgere

Selv om vaccinen er blevet droppet, har regeringen bedt om et oplæg for, hvordan AstraZenecas vaccine eventuelt vil kunne tilbydes de borgere, der vil tage imod tilbud om at lade sig vaccinere med den.

Omkring 150.000 borgere har allerede fået første stik med vaccinen, der kræver to stik for at være helt effektiv.

- Jeg har indkaldt partierne til et møde om vacciner og den danske vaccinestrategi. Og vi har bedt Sundhedsstyrelsen komme med et oplæg til, hvordan det kunne se ud, hvis det er et valg, vi træffer politisk, siger Magnus Heunicke.

Folketingets partier indkaldes til et møde, og oplægget fra Sundhedsstyrelsen ventes at være klar mandag.

Men eksempelvis Dansk Folkeparti og Enhedslisten har erklæret sig skeptiske ved at tilbyde vaccinen, fordi Sundhedsstyrelsen anbefaler at droppe den.

Ifølge sundhedsministeren skal der være politisk enighed.

- Jeg lægger megen vægt på, at der ikke skal være stor politisk uenighed. Vacciner er noget, vi skal have tillid til, og derfor skal vi have et oplæg, siger Magnus Heunicke.

Han anerkender, at det er et politisk valg, hvad der skal ske, men afviser at tage stilling, før Sundhedsstyrelsen er kommet med et oplæg.

Der mangler fortsat svar på, hvem der har ansvaret, og hvad man gør med erstatning, hvis vaccinen har alvorlige bivirkninger.

Onsdag oplyste Sundhedsstyrelsen, at den har valgt at droppe vaccinen.

Det skyldes, at der er en sammenhæng mellem sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper.

Det er dog fortsat en godkendt vaccine, og Sundhedsstyrelsen udelukker ikke, at den kan tages i brug igen.

Når den droppes, skyldes det et forsigtighedsprincip, fordi der er god kontrol med pandemien i Danmark, og fordi der er andre tilgængelige vacciner.

Andre lande tilbyder fortsat vaccinen.

Regeringen har endnu ikke lagt sig fast på, hvad der skal ske med de indkøbte vacciner fra AstraZeneca. Ifølge Sundhedsstyrelsen ligger Danmark inde med cirka 200.000 vacciner fra producenten.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, vil gerne høre mere om begrundelserne for at droppe vaccinen.

- Jeg er meget spændt på at høre lidt mere om argumentationen for helt at udelukke vaccinen.

- Vi har en fin tradition i Danmark for, at sundhedsmyndigheder godkender vacciner, og det skal politikere ikke til at gøre. Men det her er jo netop en vaccine, der er godkendt af myndighederne, siger han.

Han er positiv over for at give borgerne valget selv.

- Lad mig sige det på den her måde: Jeg ville i hvert fald tage imod den, siger han.