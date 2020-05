Regering vil renovere almene boliger for 30 milliarder

- Arbejdsløsheden viser igen sit grimme ansigt. Nøjagtigt som vi så det under finanskrisen for ti år siden. Dengang var det jer, der havde mindst, der blev hårdest ramt.

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S) i hendes 1. maj-tale på Arbejdermuseet i København.

Her åbner statsministeren for det første initiativ, der skal bekæmpe arbejdsløshed som følge af coronakrisen. Regeringen vil konkret afsætte 30 milliarder kroner til renovering af almene boliger, siger Mette Frederiksen.

- Regeringen foreslår, at der afsættes 30 milliarder kroner til at renovere den almene sektor. Med en ekstraordinær indsats allerede i år.

- Det betyder, at vi kan forbedre lejernes boliger. Gøre noget ved skimmelsvamp og utidssvarende boliger. Det er godt for lejerne. Samtidig kan vi energirenovere. Udskifte oliefyr. Det gavner klimaet.

- Og de byggeprojekter, der dermed sættes i gang. Det skaber arbejdspladser. Det gavner beskæftigelsen, siger Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen holdt talen på Arbejdermuseet. Men i lyset af coronakrisen var der mere statsminister og krisehåndtering end S-formand og arbejdsmarked over talen.

Mette Frederiksen brugte talen til at understrege, at tre pejlemærker vil gå igen i de udspil, regeringen vil fremlægge i den kommende tid:

- Det skal være retfærdigt. Det skal være økonomisk ansvarligt. Det skal være grønt.

- De pejlemærker gælder også for regeringens mål og værdier i det hele taget, siger Mette Frederiksen.

I talen understreger hun blandt andet, at regeringen fortsat arbejder på at indfri Socialdemokratiets valgløfte om en tidligere pension til Arne og andre med lang tid på arbejdsmarkedet i hårde job. Det vil regeringen forsøge at samle flertal for, så det kan træde i kraft fra januar næste år:

- Tusindvis af danskere er startet tidligt på arbejdsmarkedet. Gået ud af skolen efter 7., 8. eller 9. klasse. Arbejdet hårdt. Måske om natten. Løftet meget. Mange gange. De har fortjent en værdig tilbagetrækning.

- Coronavirussen har forsinket vores arbejde. Men kun forsinket. Ikke aflyst. Uretfærdighederne er ikke blevet mindre. Det gælder for Arne. Det gælder for tusindvis af andre gode danske lønmodtagere, siger Mette Frederiksen.

Hun aflyste tidligere i år sin hovedtale i Fælledparken med henvisning til de seneste års uro i Fælledparken. Det fik også en bemærkning med i talen:

- Jeg syntes, der har været for mange uroligheder blandt andet sidste år, hvor det kom til slåskamp foran scenen. Men jeg må indrømme, at det her, det er godt nok meget stille. Jeg står i en nærmest tom sal på Arbejdermuseet. Holder tale på video. Og håber, at I ser med derude.

- Og skulle der være nogen autonome, der også ser med. Så skal I virkelig pifte højt, hvis I skal overdøve mig denne gang, siger Mette Frederiksen.