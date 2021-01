Justitsminister Nick Hækkerup (S) sagde, da straffe blev skærpet i foråret 2020: - Regeringen sender nu et meget klart budskab til de få personer, der udnytter denne her krise og begår kriminalitet for at berige sig selv på bekostning af resten af samfundet.

Regering vil have hårde coronastraffe året ud

Den lovpakke, der giver hårde straffe for corona-kriminalitet, skal forlænges med et år, mener regeringen.

Regeringen vil forlænge de markant skærpede straffe for kriminalitet med baggrund i covid-19 til 1. januar 2022. Loven står ellers til at falde for sin såkaldte solnedgangsklausul 1. marts.

Det fremgår af et lovforslag, der er fremsat i Folketinget.

- Under covid-19-epidemien i Danmark er der desværre set en række eksempler på kriminalitet, som har baggrund i eller sammenhæng med epidemien.

- Det gælder ikke mindst svigagtig udnyttelse af hjælpepakkerne, hvor myndighederne modtager et stadigt stigende antal anmeldelser.

- Det indebærer, at det danske samfund stadig ser ind i et kriminalitetsbillede, som svarer til det, der i foråret nødvendiggjorde lov nummer 349 (forårets lovpakke, red.), skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i sin fremsættelse af lovforslaget.

Lovpakken, der blev hasteindført i foråret 2020, fordobler straffen for en række forbrydelser, hvis de har rod i corona.

Det er blandt andet tyveri og indbrud. Samtidig kan der gives korte fængselsstraffe og udvisning for udlændinge, der bryder loven.

For fusk med hjælpepakker firdobler lovpakken straffen, hvilket i 2020 har ført til flere årelange fængselsdomme. Den involverer også høje bøder for brud for forsamlingsforbuddet.

De Radikale stemte ikke for hasteloven i foråret 2020 og mener heller ikke, at loven bør forlænges.

- Det giver ingen mening. Danmark står i en sundhedskrise - ikke en kriminalitetskrise. Smittetallene er høje - ikke antallet af forbrydelser.

- Håndsprit har ikke været en knap ressource i månedsvis, så grundlaget, loven blev indført på, er der ikke længere, siger partiets retsordfører, Kristian Hegaard.

Han fortæller, at partiet er indstillet på at stemme for en fortsat strafskærpelse for snyd med hjælpepakker. Men altså ikke for mere gængs kriminalitet.

I sin argumentation for at forlænge strafskærpelserne skriver Nick Hækkerup, at sundhedsmyndighederne "vurderer, at der er en høj grad af uforudsigelighed om epidemiens videre udvikling og hermed også tidshorisonten for epidemiens afslutning".

- Ifølge Statens Serum Institut vil en stor del af befolkningen være modtagelig for smitte med covid-19 i januar, februar og marts 2021, og der forventes derfor fortsat et stort pres på sundhedsvæsenet i januar 2021 og frem til april 2021.

- Statens Serum Institut vurderer, at på trods af øget udrulning af vacciner vil coronavirus stadig være i omløb i Danmark i efteråret 2021, skriver justitsministeren i fremsættelsen af lovforslaget.