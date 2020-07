Topkarakteren 12 gives i dag for "den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler." Blandt andet derfor får den kritik fra forskere, der glæder sig over regeringens jagt på en ny skala. (Arkivfoto)

Regering skrotter fejlpræget karakterskala

En ekspertgruppe skal finde en afløser for 7-trinsskalaen, som får kritik for at tænke i fejl fremfor innovation og lide under dansk fokus på gennemsnit.

I et interview i Berlingske fortæller to ministre, at regeringen agter at dumpe skalaen, når en evaluering af andre modeller er klar.

Efter 14 års levetid ser 7-trinsskalaen ud til at have mødt sit endeligt.

